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Başkentte Tartıştığı Gelinini Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Başkentte Tartıştığı Gelinini Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Satılmış Demir adlı şüpheli, tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ankara Adliyesi'ne getirildi ve sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, buradaki sorgusunun ardından tutuklandı. Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in ise geçen hafta intihar ettiği belirtilmişti.

Başkentte Tartıştığı Gelinini Silahla Öldüren Şüpheli Tutuklandı
29.12.2023 - 14:19,  Güncelleme: 14:19
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Başkentte tartıştığı gelini Derya Demir'i silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen Satılmış Demir, "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Satılmış Demir'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Demir, buradaki sorgusunun ardından "kadına karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde Satılmış Demir ile gelini Derya Demir dün bilinmeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Satılmış Demir gelinini tabancayla vurarak öldürmüştü.

Maktul kadının eşi Yusuf Demir'in geçen hafta emlakçı dükkanında intihar ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA
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