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Başkentte yılbaşı denetimleri 18 bin 100 personelle sürüyor - Son Dakika
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Başkentte yılbaşı denetimleri 18 bin 100 personelle sürüyor

Ankara'da yılbaşı denetimleri, 18 bin 100 personel ve 68 uygulama noktasıyla sabah 07.00'ye kadar sürecek. Denetimler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, tedbirlerin 1 hafta önce başladığını ve yılbaşı gecesini sorunsuz atlatmayı planladıklarını belirtti. Tandoğan, vatandaşlardan gereksiz çağrı yapmamalarını ve alkollü araç kullanmamalarını istedi.

Başkentte yılbaşı denetimleri 18 bin 100 personelle sürüyor
31.12.2023 - 19:51,
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Başkentte emniyetin yılbaşı denetimleri, 18 bin 100 personelle, 68 uygulama noktasında sabah 07.00'ye kadar sürecek.

Yılbaşı denetimleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nden takip ediliyor.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Arif Hakan Tandoğan, KGYS'de kentin ana cadde, kavşak ve işlek noktalarında yapılan denetimleri izledi.

Tandoğan, merkezde yeni yıl dolayısıyla alınan tedbirler hakkında da basın mensuplarına bilgi verdi.

Tedbirlerin 1 hafta önce başladığını belirten Tandoğan, 18 bin 100 personelle 68 uygulama noktasında denetim yapıldığını bildirdi.

Yılbaşı gecesini sorunsuz atlatmayı planladıklarını aktaran Tandoğan, "Aldığımız tedbirler kapsamında KGYS'ye gelen tüm ihbarlar anında sahadaki ekiplerimize iletiliyor. İzleme kameralarımız ve takip sistemlerimiz sayesinde hızlı ve etkin şekilde olaylara müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arif Hakan Tandoğan, park, meydan, AVM'ler, oteller ve etkinlik alanlarında tedbirlerin alındığını kaydederek, özellikle vatandaşların yoğun olduğu bu bölgelerde trafik suçlarının arttığına dikkati çekti.

Tandoğan, "Asayiş suçlarımızla alakalı da sahadaki ekiplerimiz, tüm idari birimlerde çalışan arkadaşlarımızla beraber etkin şekilde çalışıyor. İnşallah kazasız, belasız yeni yılın herkese hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Tandoğan, vatandaşlardan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gereksiz çağrı yapmamalarını da isteyerek, "Sahadaki olayların düzgün analiz edilebilmesi için nitelikli ihbarlara ihtiyacımız var. Bir diğer taraftan da vatandaşlarımızın alkollü araç kullanmamasını öneriyoruz." dedi.

Yılbaşı dolayısıyla alınan tedbirler sabah 07.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Yılbaşı, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkentte yılbaşı denetimleri 18 bin 100 personelle sürüyor - Son Dakika


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