Batı Karadeniz'in iç kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Son Dakika › Güncel › Batı Karadeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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