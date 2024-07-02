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İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinliler, İsrail hapishanelerindeki tutuklularla dayanışma gösterileri düzenledi.

Batı Şeria'nın El-Bire, Tulkerim ve Cenin kentlerindeki gösterilerine onlarca Filistinli katıldı.

El-Bire'deki Beledina Kültür Merkezi Meydanında düzenlenen gösteriye, Filistinli Ulusal ve İslami Güçleri'nin çağrısıyla Filistinli tutukluların aileleri ve insan hakları kuruluşlarının yetkilileri de katıldı. Gösterilerde, Filistinli tutukluların posterleri taşındı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde alıkoyduğu Filistinlilerin uzuvlarının kesilmesi, cinsel şiddet, tecavüz ve aç bırakma gibi ciddi hak ihlallerine maruz kaldığını belirtmişti.

İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin, kısa ziyaretler sırasında kendi durumlarına ilişkin anlattıklarına yer verilen açıklamada, İsrail'in alıkoyduğu Filistinlilerin 24 saat elleri ve gözleri bağlı tutulduğu, sürekli darbedildikleri, coplarla ve polis köpekleriyle şiddete maruz kaldıkları kaydedilmişti.

Alıkonulan Filistinlilerin aç bırakıldıkları, sürekli aşağılandıkları, tehdit edildikleri, onur kırıcı ve küçük düşürücü sözler söylemeye zorlandıkları vurgulanmıştı.

Filistinlilerin birbirleriyle iletişim kurmasına izin verilmediği ve bir başkasıyla konuşmaya çalışanın "cezalandırıldığı" aktarılmıştı.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana aralarında çocuk, kadın, gazeteci, sağlık çalışanı olmak üzere Gazze'de binlerce Filistinliyi alıkoydu, bunlardan bir kısmını serbest bırakırken kalanların akıbetinin ne olduğu bilinmiyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.