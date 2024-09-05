Batı Şeria'da İsrail Saldırısı: 5 Genç Öldü

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- Batı Şeria'da 5 Filistinli genç İsrail saldırısında öldürüldü

BATI ŞERİA - İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıda 5 Filistinli genç hayatını kaybetti.

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusu, gece saatlerinde Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde seyir halindeki bir araca dron saldırısı düzenledi. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda 24 yaşındaki Ahmed Ebu Dawas, 30 yaşındaki Muhammed Ebu Cuma, 26 yaşındaki Kusay Abdül-Razek, 23 yaşındaki Muhammed Ebu Zagha ve 21 yaşındaki Muhammed Zubeydi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırılarda 3 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Hayatını kaybeden Muhammed Zubeydi'nin şu anda İsrail hapishanesinde bulunan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayları'nın komutanı Zekeriya Zubeydi'nin oğlu Muhammed ez-Zubeydi olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin 28 Ağustos'ta geniş çaplı saldırı başlattığı Batı Şeria'da şu ana kadar 39 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 699'a yükseldi.