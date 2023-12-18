 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı

Batı Şeria'nın el-Halil kentinde fanatik Yahudi yerleşimciler, Harem-i İbrahim Camisi'nde ibadet eden Müslümanlara saldırdı. Saldırıda biber gazı kullanıldığı ve birçok kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi. İsrail makamlarından olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Batı Şeria\'da Yahudi yerleşimciler camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı
18.12.2023 - 23:51,
Abone Ol

İşgal altındaki Batı Şeria'da fanatik Yahudi yerleşimciler camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın el-Halil kentinde fanatik Yahudi yerleşimciler Harem-i İbrahim Camisi'nde ibadet edenlere saldırdı.

Yahudi yerleşimcilerin, yatsı namazı kılan Filistinlilere biber gazı sıktığı, biber gazının yanıklara sebep olduğu ve çok sayıda kişinin boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Filistin Kızılayı da sağlık ekiplerinin biber gazından etkilenen iki kişiye müdahale ederek hastaneye götürdüğünü açıkladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de camidekilerin gazdan etkilendiği, bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görünüyor.

Öte yandan, İsrail makamlarından olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Harem-i İbrahim Camisi'ne yönelik ihlaller

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın çevresi kabul edilen El Halil kentindeki Harem-i İbrahim, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi ile Mescid-i Aksa'dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak değerlendiriliyor.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu Harem-i İbrahim'de ezan okunmasını Ekim ayında 142, Kasım ayında ise 62 kez engelledi.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarlarının bulunduğuna inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata Babalar (Machpelah)" olarak isimlendiriliyor. Harem-i İbrahim, bu nedenle sık sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

El-Halil'in Eski Şehir beldesinde yer alan cami 1500 İsrail askeri tarafından gözetleniyor.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler, Müslümanlara ayrılan kısımda kalırken diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmış durumda.

Cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Şeria, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı - Son Dakika


00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
23:33
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21
Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17
İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55
TBMM'de 'ana dil' tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı TBMM'de "ana dil" tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37
Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27
Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü

Son Dakika
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastaneler fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:21 Özgür Özel, Erdoğan'a seslendi: Milli Eğitim Bakanı'nı görevden almazsan bu cüretin sahibi sensin
22:27 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, TBMM Başkanvekili Karaca'yı istifaya davet etti
22:17 İstanbul'da deprem sırasında balkonunda çökme meydana gelen bina boşaltılıyor
21:55 TBMM'de "ana dil" tartışması! DEM Partili vekilin Süryanice konuşması ortalığı karıştırdı
21:37 Macaristan Başbakanı Orban'dan esprili paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım
21:27 Kalaşnikofu doldur-boşalt yapmak isterken odun toplayan genci öldürdü
21:03 Macaristan Başbakanı Orban: Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok
20:55 Sevgilisini kurtarmak için İstanbul Boğazı'nın serin sularına atladı, cesedi 3 ay sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 00:27:19. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler camide ibadet eden Müslümanlara saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement