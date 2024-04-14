Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin saldırısında ölen Filistinli gencin cenazesi düzenlenen törenle defnedildi

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Bitin köyünde Yahudi yerleşimcilerin silahlı saldırısında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Filistinli Ömer Ahmed Abdulgani Hamid için cenaze töreni düzenlendi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Hamid'in gece saatlerinde hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hamid'in naaşı, Ramallah'ın merkezindeki Filistin Tıp Merkezi'nden alınarak yüzlerce kişinin katılımıyla yaşadığı yer olan Bitin köyüne götürüldü.

Filistin bayrağına sarılı tabutu taşıyanlar, İsrail saldırılarına tepki göstererek sık sık sloganlar attı. Hamid'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistin köylerine saldırısı

Yasa dışı Yahudi yerleşimciler, İsrail askerlerinin koruması altında 12 Nisan'dan bu yana Batı Şeria'nın pek çok köy ve kasabasında Filistinliler ve mülklerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bu saldırılar sonucu şu ana kadar Batı Şeria'daki hastanelere çoğu gerçek mermiyle yaralanan en az 55 kişinin getirildiği bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim yerinde yaşayan bir çocuğun kaybolmasının ardından silahlı Yahudi yerleşimciler, Filistin beldelerine saldırılarını artırmıştı.

İsrail ordusu, gün içinde yaptığı açıklamada, 14 yaşındaki Yahudi yerleşimci çocuğun cesedinin kırsal arazide bulunduğunu duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 464 Filistinli hayatını kaybetti, 8 binden fazla Filistinli gözaltına alındı.