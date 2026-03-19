Batı Trakya Türkleri AGİT'te Temsil Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Batı Trakya Türkleri AGİT'te Temsil Edildi

19.03.2026 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Trakya Türk Azınlığı, AGİT toplantısında haklarını savunarak Yunanistan'a çağrıda bulundu.

Batı Trakya Türkleri, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 16-17 Mart tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 1. Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı'nda temsil edildi.

Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, AGİT'in 16-17 Mart'ta Viyana'da düzenlenen 1. Tamamlayıcı İnsani Boyut Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda söz alan Batı Trakya Türk Azınlığı temsilcileri, azınlıkların dil, kültür ve kimliğinin korunmasında uluslararası mekanizmaların önemine dikkati çekti.

Temsilciler, Batı Trakya Türk Azınlığının haklarının Lozan Antlaşması ile güvence altına alındığını vurgulayarak Yunanistan'ın eğitim, kültürel haklar ve vakıf mallarının yönetimi alanlarında bu yükümlülüklere aykırı uygulamalar gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ayrıca, azınlıkların yasa yapım süreçlerine dahil edilmesinin önemine işaret edilen temsilciler, Yunanistan'ın azınlığın genelini temsil eden Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun görüşlerini dikkate alması gerektiğini belirtti.

Toplantıda yapılan konuşmalarda, Batı Trakya Türk Azınlığının dernekleşme özgürlüğü, ana dilde eğitim ve dini lider seçimi konularında yaşadığı sorunlar da gündeme getirildi. Temsilciler, Yunanistan'a azınlıkla diyalog kurma ve hukukun üstünlüğü ile demokratik ilkelere saygı gösterme çağrısında bulundu.

Öte yandan Yunanistan temsilcileri toplantıda, Batı Trakya'daki azınlığın "Müslüman azınlık" olduğunu ve tüm haklardan yararlandığını savundu.

Yunanistan, Türk kimliğini inkar ediyor

Lozan Barış Antlaşması, Batı Trakya'daki Türk varlığını fiilen tanıyan hükümler içermesine rağmen Yunanistan hükümeti, Türk azınlık ifadesinin antlaşma metninde yer almadığını ileri sürerek azınlığın etnik kimliğini tanımıyor.

Lozan Barış Antlaşması'nın "Azınlıkların Korunması" başlıklı maddelerinde, "Müslüman" tabiri geçse de antlaşmanın diğer hükümlerinde yer alan "Türk" ifadesi ve konferans tutanaklarında yapılan beyanlar, mübadele dışında bırakılan Batı Trakya'daki azınlık mensuplarının Türk olduklarını açıkça ortaya koyuyor.

Kaynak: AA

Gümülcine, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batı Trakya Türkleri AGİT'te Temsil Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 12:51:51. #7.13#
SON DAKİKA: Batı Trakya Türkleri AGİT'te Temsil Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.