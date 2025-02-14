Batman'da 186 Yerleşim Yeri Yolu Kapandı

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Batman'da 186 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

BATMAN - Batman'ın Sason, Gercüş ve Kozluk ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 186 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Sason ile Kozluk ilçeleri yeni soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Perşembe akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştı. Kırsal kesimlerde etkisini arttıran kar yağışı, özellikle Mereto Dağı eteklerindeki köylerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı tüm köy okullarında ve taşımalı eğitim dahilinde bulunan ilçe merkezindeki okulların bir gün tatil edildiği Sason'da, vatandaşlar, biriken kar nedeniyle evlerinin çökmemesi için çatılarda biriken karları temizlemek için yoğun çaba sarf ettiği görüldü. İlçelerde kaymakamlıkların talimatıyla teyakkuzda olan ilçe özel idareye şantiye ekipleri, kapalı 186 köy ve mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.