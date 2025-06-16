Batman'da 5,4 Kilo Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da, polis ekipleri tarafından kent girişinde durdurulan 2 araçta yapılan aramada 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent girişinde bir kamyonet ve ona öncülük yapan bir otomobil durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda, kamyonetin kasasında 6 parça halinde 5 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen otomobildeki 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kamyonet sürücüsü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,