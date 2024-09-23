Batman\'da 62 Kaçak Saat Ele Geçirildi

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Batman'da şüphe üzerinde durdurulan kişinin üzerinden 62 kaçak saat ele geçirildi

BATMAN'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada 62 gümrük kaçağı saat ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Farabim kavşağında şüphe üzerinde durdurulan bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 62 gümrük kaçağı kol saati ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.