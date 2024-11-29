Batman\'da Dereye Düşen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

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Batman'da dereye düşen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Selçuk Özalp (40) yönetimindeki 72 ABY 650 plakalı otomobil, Petrolkent Mahallesi'nde kontrolden çıkarak İluh Deresi'ne düştü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, sürücü Özalp'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Özalp'ın cesedi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.