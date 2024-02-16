Batman'da firari 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Batman'da firari 5 hükümlü yakalandı

Batman\'da firari 5 hükümlü yakalandı

Batman'da, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

16.02.2024 18:29
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Batman'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 5 hükümlünün adresini tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu yakalanan hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Batman'da firari 5 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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