Batman'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

BATMAN'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araçta yabancı uyruklu 6 göçmen ve araç sürücüsü yakalandı. Türk sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada durumundan şüphelenilen hafif ticari araç durduruldu. Araçta Türk şoför ve yabancı uyruklu 6 göçmen yakalandı. Yapılan inceleme göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göçmenler ise deport edilmeleri için geri gönderme merkezine sevk edildi.