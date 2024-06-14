Batman'da İcathane Atölyesi'nde Eğitim Alan Öğrencilere Sertifika Verildi - Son Dakika
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Batman'da İcathane Atölyesi'nde Eğitim Alan Öğrencilere Sertifika Verildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan İcathane Atölyesi'nde 2. dönem eğitimlerini tamamlayan 130 öğrenciye sertifika verildi. Atölyede yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka eğitimleri verilen öğrencilere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, gençlerin kendini teknoloji alanında geliştirmesini amaçladıklarını belirtti. Türk Telekom Batman İl Müdürü Abdulkadir Yüzgeç ise öğrencilere başarılar dileyerek, Türk Telekom'un çalışmalarını anlattı.

14.06.2024 14:19
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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 2. dönem eğitimlerini tamamlayan 130 öğrenciye sertifika verildi.

Batman Üniversitesi merkez kampüste 2022 yılında açılan atölyede geçen yıl ekim ayında eğitime başlayan ortaokul ve lise öğrencileri, yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka eğitimleri alarak ikinci dönemi tamamladı.

Eğitimleri tamamlayan 130 öğrenciye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Törende konuşan TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, 8 aydan bu yana icathane atölyesinde yazılım, robotik kodlama, endüstriyel tasarım ve yapay zeka alanlarında eğitimler verildiğini söyledi.

Batman'da kurulan icathanenin TÜGVA'nın Türkiye'deki en büyük icathanesi olduğunu aktaran Onutçu, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla 3. dönem eğitimlerin de başlayacağını ifade etti.

Çalışmalarının büyük bir emeğin ürünü olduğunu anlatan Onutçu, "Gençlerimizin almış oldukları eğitim burayla sınırlı kalmayacaktır. Gençlerimizin kendini teknoloji alanında geliştireceğine inancımız tamdır. TÜGVA olarak amacımız gençlerin kendini çok yönlü bir şekilde geliştirmesidir." dedi.

Törene katılan Türk Telekom Batman İl Müdürü Abdulkadir Yüzgeç de öğrencilere başarılar dileyerek, Türk Telekom'un yapmış olduğu çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA

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