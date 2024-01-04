 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Batman'da İslami sivil toplum kuruluşları Gazze'ye destek çadırı kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Batman'da İslami sivil toplum kuruluşları Gazze'ye destek çadırı kurdu

Batman'da İslami sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Parkı'nda Gazze'ye destek çadırı kuruldu. Çadırda 4-10 Ocak tarihleri arasında çeşitli programlar düzenlenecek. Çadırda Gazze ile ilgili sergiler düzenlenecek, taziye amaçlı kullanılacak ve Kur'an-ı Kerim okunacak.

Batman\'da İslami sivil toplum kuruluşları Gazze\'ye destek çadırı kurdu
04.01.2024 - 16:43,
Abone Ol

Batman'da İslami sivil toplum kuruluşlarınca Gazze'ye destek çadırı kuruldu.

Atatürk Parkı'nda kurulan çadıra ilişkin açıklama yapan Özgür-Der Şube Başkanı Ramazan Çelikal, çadırda 4-10 Ocak'ta Gazze'ye destek amacıyla çeşitli programlar düzenleneceğini belirtti.

İsrail'in saldırılarının başladığı günden bu yana Gazze'nin sesi olmaya çalıştıklarını, bu kapsamda birçok etkinlik düzenlediklerini ifade eden Çelikal, "Bu etkinlikleri bir program çerçevesinde planlayıp, yaptık." dedi.

Çelikal, çadırda Gazze ile ilgili sergilerin düzenleneceğini, hayatını kaybeden Filistinliler için çadırın aynı zamanda taziye amaçlı da kullanılacağını dil getirerek, "Çadırı Gazze'ye gönül vermiş kardeşlerimizle bir toplanma alanı olarak da kullanacağız. Çadırda Kur'an-ı Kerim okunacak, Gazze temalı resimler sergilenecek." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batman, Gazze, Sivil Toplum, Etkinlikler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da İslami sivil toplum kuruluşları Gazze'ye destek çadırı kurdu - Son Dakika


16:21
Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
16:19
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
15:46
İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40
Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35
Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
15:09
Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı

Son Dakika
15:09 Ünlü yönetmen Sadullah Celen son yolculuğuna uğurlandı
16:19 Selçuklu Belediyesi Ardıçlı Sosyal Tesisi ve Aile Sağlığı Merkezi'ni Hizmete Açtı
16:21 Hakan Çalhanoğlu: Para her şey demek değil Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddettim
15:46 İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi
15:40 Genç kadını vurup bacağının ampute olmasına neden olan caniden pişkin sözler: Onu hala seviyorum
15:35 Mehmet Ali Erbil, 2 ay önce ayrıldığı 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile barıştı
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü açıklayacağız
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 17:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Batman'da İslami sivil toplum kuruluşları Gazze'ye destek çadırı kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement