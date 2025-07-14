Batman'da Kamyonda Eroin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Batman'da Kamyonda Eroin Ele Geçirildi

Batman\'da Kamyonda Eroin Ele Geçirildi
14.07.2025 12:37
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Batman'da durdurulan kamyonda gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin bulundu, 1 kişi tutuklandı.

BATMAN'da, polis ekiplerinin durdurduğu bir kamyonda narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada tüp içerisine gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında, kent girişindeki uygulama noktasında bir kamyon durduruldu. Kamyonda narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramada, piknik tüpü içerisine gizlenmiş 2 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Narkotik, Batman, Polis, Son Dakika

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