Batman'da Narkotik Operasyonu: 4.5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

BATMAN'da polis ekiplerinin kamyonette narkotik köpeği 'Mailo' ile yaptığı aramada 4 kilo 500 gram skunk ile 86 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik başlattıkları çalışmalar kapsamında bir kamyoneti durdurdu. Narkotik köpeği 'Mailo' ile araçta yapılan aramada 4 kilo 500 gram skunk ve 86 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,