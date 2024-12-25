Batman'da Petrol Kuyusunda Yangın

Batman'da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait petrol kuyusunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen TPAO'ya ait petrol kuyusunda yangın çıktığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildiği belirtildi.
TPAO Batman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki Batı Raman bölgesindeki 518 No'lu petrol kuyusunda meydana gelen yangına ekiplerin müdahale ettiği anlatılan açıklamada, yangının köpüklü suyla yapılan müdahaleyle söndürüldüğü kaydedildi.
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