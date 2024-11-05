Batman'da Protesto: 6 Polis Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Batman'da Protesto: 6 Polis Yaralandı

Geniş Video İzle

Batman'da, görevden alınan başkan yerine vekil atanması sonrası düzenlenen protestoda 6 polis yaralandı.

05.11.2024 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BATMAN Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde bazı şüphelilerin taşlı ve fiziki saldırısında 6 polisin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilen protesto ve gösteri yürüyüşlerinde 67 şüphelinin gözaltına alındığı, taşlı ve fiziki saldırı sonucu da 6 polisin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak 04.11.2024 tarihinde görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak; Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu olaylarda görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik taşlı ve fiziki saldırılar sonucunda, görevli 6 polisimiz yaralanmış olup; 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA aracı zarar görmüştür. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.

Batman\'da Protesto: 6 Polis Yaralandı
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Gülistan Sönük, Politika, 3-sayfa, Batman, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batman'da Protesto: 6 Polis Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:41 ABD’nin kader gününde ilk açıklama Trump’tan: Aksini iddia edenler bence deli ABD'nin kader gününde ilk açıklama Trump'tan: Aksini iddia edenler bence deli
20:10 Herkes merak ediyordu Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı Herkes merak ediyordu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı
20:04 Eşbaşkan’dan isyan çağırısı il başkanından tehdit PKK yayın organında skandal açıklama Eşbaşkan'dan isyan çağırısı il başkanından tehdit! PKK yayın organında skandal açıklama
19:29 Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücret ve emeklilikle ilgili dikkat çeken açıklama! Bakan Işıkhan tarih verdi
18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
09:07 Batman’da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil Batman'da genç kızdan otobüs şoförüne tepki: Cahil ya, burası Kürdistan değil
09:00 Fenerbahçe Real Madrid’i bile geride bıraktı Fenerbahçe Real Madrid'i bile geride bıraktı
08:20 Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu uyarı Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak Meteoroloji'den 4 ile sarı kodlu uyarı! Önümüzdeki hafta yağışların etkisi artacak
08:12 Savaşta bir ilk Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi Savaşta bir ilk! Kuzey Kore ile Ukrayna ordusu cephede karşı karşıya geldi
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 20:57:59. #1.13#
SON DAKİKA: Batman'da Protesto: 6 Polis Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.