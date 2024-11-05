Batman\'da Protesto: 6 Polis Yaralandı

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BATMAN Valiliği, İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınan Gülistan Sönük'ün yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesinin ardından; belediye binası önünde gerçekleştirilen eylemlerde bazı şüphelilerin taşlı ve fiziki saldırısında 6 polisin yaralandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak dün görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilen protesto ve gösteri yürüyüşlerinde 67 şüphelinin gözaltına alındığı, taşlı ve fiziki saldırı sonucu da 6 polisin yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak 04.11.2024 tarihinde görevden uzaklaştırılan Gülistan Sönük yerine Batman Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi sonucunda yapılan protesto ve gösteri yürüyüşlerine ilişkin olarak; Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 67 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu olaylarda görevli kolluk personeli ve ekip araçlarına yönelik taşlı ve fiziki saldırılar sonucunda, görevli 6 polisimiz yaralanmış olup; 1 belediye otobüsü, 1 ekip aracı ve 2 TOMA aracı zarar görmüştür. Konuya ilişkin olarak Cumhuriyet Savcılığı'nca adli soruşturma devam etmektedir" denildi.