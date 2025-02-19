Batman\'da Ters Dönen Araçta Sürücü Yaralandı

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BATMAN'da, otomobil ile çarpışarak ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. H.G. yönetimindeki 48 AGZ 232 plakalı hafif ticari araç ile E.S.S. idaresindeki 20 B 7772 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ters dönen hafif ticari aracın sürücüsü H.G. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,