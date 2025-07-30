Batman'da Toplu Taşıma Denetimi

Batman'da polis ve zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli, konforlu ve huzurlu ulaşım hizmeti alabilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarından denetim yapıldı.

Denetimlerde, güzergah izni, ruhsat uygunluğu, temizlik ve hijyen, ücret tarifesi ile araç donanımları kontrol edildi.

Ekipler, 15 minibüste klima bulunmadığını ve 37 minibüste klimaların sürücüler tarafından çalıştırılmadığı tespit etti.

Bunun üzerine minibüs sahipleri hakkında yasal işlem başlatılarak cezai yaptırım uygulandı.

Vatandaşların rahat ve güvenli toplu taşıma hizmetlerinden yararlanması için denetimlerin düzenli bir şekilde devam edeceği bildirildi.