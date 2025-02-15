Batman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.
N.S'nin (33) kullandığı 33 NS 155 plakalı otomobil, merkeze bağlı Diktepe köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.A. (33) ve Ö.A.A. (6) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Batman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?