Batman\'da Uyuşturucu Operasyonu

BATMAN'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 40 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Batman'a gelen bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 40 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan K.Y., S.G. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
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