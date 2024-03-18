Batman'da Yeni Kent Mezarlığının Temeli Atıldı - Son Dakika
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Batman'da Yeni Kent Mezarlığının Temeli Atıldı

Batman\'da Yeni Kent Mezarlığının Temeli Atıldı

Batman'da 232 dönüm alanda kurulacak olan yeni kent mezarlığının temeli atıldı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, mezarlık sorununa çözüm getirmek amacıyla büyük bir alan tahsis ettiklerini ve önümüzdeki on yılların mezarlık ihtiyacını karşılayacaklarını belirtti. Yeni mezarlık alanında cami, taziyeevi, gasilhane ve morg gibi bölümler de yer alacak. Ayrıca aile mezarlıkları için de yer ayrıldı ve makul bir ücret karşılığında ailelere mezarlık yeri tahsis edilecek. Programa AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum temsilcileri de katıldı.

18.03.2024 15:31
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Batman'da 232 dönüm alanda kurulacak yeni kent mezarlığının temeli atıldı.

Merkeze bağlı Kanatlı köyünde düzenlenen programda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, yürüttükleri çalışmalarla Batman'ın büyükşehir olması için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Canalp, "Mezarlık sorununa çözüm getirmek için Batman Büyükşehir Mezarlığını kurduk. 232 dönümlük bir alan olmasıyla önümüzdeki on yılların mezarlık ihtiyacı karşılanacak." dedi.

Yeni kurulacak mezarlık alanında cami, taziyeevi, gasilhane ve morg gibi bölümlerin de yer alacağını dile getiren Canalp, "Aile mezarlıkları için de yer ayırdık ve makul bir ücret karşılığında aile mezarlık yeri tahsis edilecek. Hayırseverlerin bu mezarlık alanına katkı sunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve kurum temsilcileri de katıldı.

Kaynak: AA

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