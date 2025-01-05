Batman Tiyatro Festivali Başlıyor

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Batman Tiyatro Festivali, 30 Ocak'ta 4 oyunla seyirciyle buluşacak.

05.01.2025 21:19
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30 Ocak'ta yetişkin ve çocuk oyunlarının sahneleneceği Batman Tiyatro Festivali'nde 4 farklı oyunla seyirciyle buluşacak.

DT'den yapılan açıklamaya göre, festival, Batman Valiliğinin ev sahipliğinde Batman Belediyesi, Batman İl Özel İdaresi ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenecek.

Festivale, 3'ü çocuk 1'i yetişkin olmak üzere 4 oyunla katılacak DT, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sahnesi'nde 10 temsil verecek.

Program kapsamında, Antalya Devlet Tiyatrosu Hans Christian Andersen'in yazdığı, Harun Özer'in uyarladığı çocuk oyunu "Masal Treni"ni 6 Ocak'ta saat 10.00 ve 14.00'te, Kayseri Devlet Tiyatrosu Christiane Annemarie Edith Ahlhelm'in yazıp yönettiği çocuk oyunu "Sirk Ateşi"ni 7 Ocak'ta saat 11.00 ve 14.00'te, Van Devlet Tiyatrosu Ali Meriç'in yazıp yönettiği "Şifreli Köpek" isimli çocuk oyununu 8-9 Ocak'ta saat 11.00 ve 14.00'te sahneleyecek.

Sivas Devlet Tiyatrosu da Dinçer Sümer'in yazdığı ve Ece Okay'ın yönettiği "Eski Fotoğraflar" isimli oyunu 10-11 Ocak'ta saat 20.00'de seyirciyle buluşturacak.

Kaynak: AA

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