Batmanlı Gençlerin 'Örümcek Adam' Hikayesi - Son Dakika
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Batmanlı Gençlerin 'Örümcek Adam' Hikayesi

Batmanlı Gençlerin \'Örümcek Adam\' Hikayesi
19.06.2025 12:16
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İki Batmanlı genç, endüstriyel dağcılık eğitimi alarak İstanbul'da yüksek binaların camlarını temizliyor.

Batmanlı iki genç, İstanbul'da tekstil sektöründeki işlerinden ayrılıp endüstriyel dağcılık eğitimi alarak yüksek katlı binaların camlarını temizliyor.

Batman'da yaşayan Kadir Eskin (30) iş bulmak için 2011 yılında gittiği İstanbul'da tekstil sektöründe yıkama ve boyama alanlarında çalıştı.

Yaklaşık 6 yıl tekstil sektöründe çalışan Eskin, 2017 yılında bir arkadaşının teşvikiyle endüstriyel dağcı olmak için girişimlerde bulundu.

Endüstriyel dağcılık eğitiminin ardından uluslararası geçerliliği bulunan belge alan Eskin, tekstil sektöründeki işinden ayrılıp İstanbul'daki bir firma bünyesinde yüksek katlı binalarda dış cephe cam temizliği yapmaya başladı.

Eskin, 4 yıllık bir deneyimin ardından İstanbul'da tekstil sektöründe yolları kesişen Batmanlı arkadaşı Emir Etike'yi (27) de 2021 yılında bu işe yönlendirdi.

Etike de endüstriyel dağcılık eğitiminin ardından belge alarak Eskin ile aynı firmada çalışmaya başladı.

Gelen talepler üzerine firmanın yönlendirmesiyle İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır gibi Türkiye'nin farklı illerine giden 2 arkadaş, zorlu meslekler arasında yer alan dış cephe cam temizliği yaparak geçimini sağlıyor.

Gökdelenlerde bahar temizliği yapan "örümcek adamların" bir durağı da Diyarbakır oldu.

Yaz aylarında sıcaklığın 40 dereceyi aştığı, zaman zaman toz bulutunun etkili olduğu kentte yüksek katlı binaların dış cephe cam temizliğini yapan gençlerin mesaisinin büyük bölümü havada halatlara asılı geçiyor.

Gençler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra terasa veya çatıya sabitledikleri halatlarla, bellerine takılı su dolu kovalarla binadan kat kat aşağıya doğru sarkarak camları tozdan ve kirden arındırıyor.

"Yüksek katlı bina sayısı arttığı için bize ihtiyaç duyuluyor"

Kadir Eskin, AA muhabirine, yaklaşık 8 yıldır dış cephe cam temizliği yaptığını söyledi.

Aldıkları uluslararası geçerliliği olan belgelerini 3 yılda bir yenilediklerini anlatan Eskin, mesleğe ilk başladığında yükseklik korkusunun aşırı düzeyde olduğunu ancak zamanla bu korkuyu aştığını belirtti.

İşini severek yaptığını ancak yaz aylarında yüksek sıcakta güneşe maruz kalarak çalışırken zorlandığını ifade eden Eskin, "Bu işten memnunum, sürekli geziyorum, özgürüm. Alışma sürecim geçtikten sonra ne kadar yüksek olursa olsun hep aynı geliyor. Benim için yükseklik sorun olmuyor, 20 kat da 50 kat da aynı ancak emniyet ve iş güvenliği bu işte çok önemli." dedi.

Son yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere de gelmeye başladıklarını belirten Eskin, bölgede güneşin etkisinden dolayı camlarda oksitlenme oluştuğunu söyledi.

Eskin, "Doğu'da yüksek katlı bina sayısı arttığı için bize ihtiyaç duyuluyor. Artık İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerin dışında bu bölgelere de geliyoruz. Suriye'den toz bulutu yoğun bir şekilde bu taraflara geliyor. Ondan dolayı buralarda cam temizliğine ihtiyaç duyuluyor. Biz de gelip temizlik yapıyoruz." diye konuştu.

Çalıştıkları sırada çevredekilerin kimi zaman hayranlıkla kimi zaman da şaşkınlıkla kendilerine baktığını anlatan Eskin, gördükleri ilgiden memnun olduklarını belirtti.

"Çocuklar bizi görünce 'Örümcek adam tırmanıyor' diyorlar"

Emir Etike de mesleğe ilk başladığında yükseklik korkusu olduğunu, zamanla bu korkusunu yendiğini söyledi.

İşini çok sevdiğini, çok eğlenceli olduğunu düşündüğü için de başka bir işte çalışmayı düşünmediğini dile getiren Etike, şunları kaydetti:

"Güneydoğu'dan bayağı teklif aldık. İstanbul'dan buraya geldik ancak iş çok olduğu için bir türlü dönemedik. Buralarda yüksek binaların olması çok güzel. Özellikle Güneydoğu'da toz ve güneş çok olduğu için camlar da çok kirli oluyor. Onları temizlemek için ayrı bir önem gösteriyoruz. Güneşte çalışmak çok zor. Yukarıdan aşağıya inene kadar bayağı terliyoruz ama bu işi yaptığım için mutluyum. İple aşağı inerken bazı katlardaki pencerelerden bize çikolata ve su ikram edenler oluyor. Çocuklar bizi görünce 'Örümcek adam tırmanıyor' diyorlar, el sallıyorlar, aşağı inene kadar da bize bakıyorlar. Biz de onları sevindirmek için isimlerini köpükle cama yazıyoruz."

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Batman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Batmanlı Gençlerin 'Örümcek Adam' Hikayesi - Son Dakika

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