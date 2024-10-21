Bayburt\'ta Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

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Bayburt Belediyesi asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Esentepe ve Şingah Mahallesi'nde asfalt serimi yaptı.

Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, bir çok mahallede asfalt ve kaldırım çalışması yürüttüklerini, her gün 400 ton asfaltı kentteki sokaklarla buluşturduklarını aktardı.

Memiş, çalışmalara hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Çalışmalarımızda oldukça mesafe kat ettik. İnşallah kar yağışları başlamadan mahallelerimizde ve şehir merkezimizde yollar ve kaldırımlarla ilgili çalışmalarımızı tamamlayacağız." ifadesini kullandı.