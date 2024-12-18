Baydar'ın Filmi Sundance'ta Yarışacak

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Cansu Baydar'ın yazıp, yönettiği "Neredeyse Kesinlikle Yanlış" adlı kısa film, Sundance Film Festivali'nde yarışacak.

Film, ABD'nin Utah eyaletinde 23 Ocak-5 Şubat 2025'te düzenlenecek festivalin resmi kısa film programında jüri önüne çıkacak, aynı zamanda Kuzey Amerika prömiyerini yapacak.

Festivale bu yıl 11 bin 153 kısa film ile başvuru yapıldı. Beş kategoride düzenlenen etkinlikte, 28 ülkeden 57 film izleyiciyle buluşacak.

Baydar'ın filmi, 12 kısa filmin yer aldığı uluslararası bölümde Türkiye'den yarışacak tek yapım oldu.

Festivallerden ödülle döndü

Ocak 2025'te Avrupa'nın prestijli film festivallerinden Premiers Plans Angers Film Festivali'nde de yarışacak film, Fransa'da sinemaseverlerle buluşacak. Film, 18-29 Ocak 2025'te 37. kez yapılacak festivalin, uluslararası kısa film yarışmasında jüri karşısına çıkacak.

Dünya prömiyerini 81. Venedik Film Festivali'nin Orizzonti (Ufuklar) bölümünde yapan film, Türkiye prömiyerini gerçekleştirdiği 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" seçildi.

Yapım, 15. Bakü Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film Ödülü"nü, 25. Uluslararası İzmir Kısa Film Festivali'nde ulusal yarışmada "En İyi Kurmaca Film Ödülü"nü kazandı.

Rahaf Armanazi, İsa Karataş, Büşra Albayrak, Ferhat Akgün, Ubey Gül ve Dante'nin rol aldığı yapım, Suriye'deki savaştan kaçarak İstanbul'a göçen Hanna ile küçük kardeşi Nader'in hikayesini anlatıyor.

Yapımcılığını Sinan Yusufoğlu, Ceyda Yüceer, İzlem Genç, Ulaş Tuna Astepe ve Ali Farkhonde'nin üstlendiği filmin, dünya satışı ve festival dağıtımını ise İtalya merkezli Lights On yürütüyor.