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Baykar'ın İHA ve akıllı sistemler için devlet teşviki - Son Dakika
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Baykar'ın İHA ve akıllı sistemler için devlet teşviki

Baykar'ın insansız hava araçları ve akıllı sistemlerin test ve geliştirme merkezleri, proje bazlı devlet teşviki kapsamında yer alacak. İstanbul, Edirne, Tekirdağ illeri ile Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ve ilave alanlarında yapılacak olan İHA ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımları da desteklenecek.

Baykar\'ın İHA ve akıllı sistemler için devlet teşviki
12.12.2023 - 12:15,
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Baykar'ın insansız hava araçları (İHA) ile akıllı sistemlerin test ve geliştirme merkezleri de proje bazlı teşvik kapsamında yer alacak.

İstanbul'da Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 4 Eylül 2019 Tarihli ve 1504 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Daha önce "İstanbul" olarak yer alan desteklenecek yatırım yeri ibaresi, "İstanbul, Edirne, Tekirdağ illeri ile Baykar Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, İstanbul Özel Endüstri Bölgesi ve ilave alanlarında" şeklinde değiştirildi.

Bu alanlarda yapılacak olan İHA ve akıllı sistemler üretim tesisi yatırımları da proje bazlı devlet teşviki kapsamında yer alacak.

Baykar'ın ihracat gelirlerinden elde ettiği gelir ile kurduğu İstanbul'daki AR-GE merkezi ile birlikte Edirne ve Tekirdağ Çorlu'da tamamen öz kaynaklarıyla yatırımlarına devam ettiği İHA test ve geliştirme merkezleri de endüstri bölgesi kapsamında faaliyet gösterecek.

Kaynak: AA
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İhlas Haber Ajansı, Tekirdağ, İstanbul, Savunma, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Baykar'ın İHA ve akıllı sistemler için devlet teşviki - Son Dakika
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