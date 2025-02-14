Selçuk Bayraktar, kokpite geçip uçağı indirdi: Hava biraz sert - Son Dakika
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Selçuk Bayraktar, kokpite geçip uçağı indirdi: Hava biraz sert

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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Piaggio Aerospace'in P180 uçağını kullandı. O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, uçuşa ilişkin "Hava biraz sert" yorumunda bulundu.

14.02.2025 23:16
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, satış ihalesini Baykar'ın kazandığı İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in P180 uçağını kullandı.

BAYRAKTAR KOKPİTE GEÇTİ

Bayraktar, İtalya'daki uçuşta Piaggio P180'nin ikinci pilot koltuğunda yer aldı. Cenova Havalimanı'ndan kalkan uçakla Piaggio'nun fabrikasına geçen Bayraktar, Piaggio'nun bir pilotunun da yer aldığı uçuşta uçağı kumanda etti. Uçuşa ilişkin videoyu X hesabından paylaşan Bayraktar, "Cenova'daki Piaggio Aerospace'in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Piaggio Aerospace'in satışı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren, dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı şirketi Baykar olmuştu. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı.

Selçuk Bayraktar, kokpite geçip uçağı indirdi: Hava biraz sert
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Selçuk Bayraktar, kokpite geçip uçağı indirdi: Hava biraz sert - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Tatar9515:
    Buda devletin parasıyla Sefa çekiyor 6 27 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    arkanda kayın baban olmasa birşey yapamazsın.dunyada bir örneği yok senin şirketin paraysa para adam sa adam bürokratik engel yok alım garantili üretim 7 20 Yanıtla
  • Gokcen Haan:
    muhalefeti den iktidardaki siyasetçilere kadar o kadar boş insan var ki, bi siz kaldınız mücadele edip birşeyler yapmaya çalışan, sakın bu milletin umutlarını boşa çıkarmayın 22 3 Yanıtla
  • Adem Karadeniz:
    Maşallah Rabbim hayırlı etsin 21 4 Yanıtla
  • erhan tezcan:
    milleti böyle boş hayallerle öyle güzel kandıyorsunuzki helal size vallahi takdir ediyorum sizi 0 14 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    abd muskı nasıl bir proje olarak yarattıysa basımızdakilerde aynı sekilde bunu yarattı. gelip gecici hevesler bunlar. 1 13 Yanıtla
  • Hakan as:
    Gazze ye sesiniz çıkmadığı sürece ağzınızla kuş tutsanız boş 8 5 Yanıtla
  • Önder null:
    özel şirket. vergimizle buyuyor 5 5 Yanıtla
  • D Celik:
    hazine paraları bunda 0 0 Yanıtla
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