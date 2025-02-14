Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, satış ihalesini Baykar'ın kazandığı İtalyan havacılık devi Piaggio Aerospace'in P180 uçağını kullandı.
Bayraktar, İtalya'daki uçuşta Piaggio P180'nin ikinci pilot koltuğunda yer aldı. Cenova Havalimanı'ndan kalkan uçakla Piaggio'nun fabrikasına geçen Bayraktar, Piaggio'nun bir pilotunun da yer aldığı uçuşta uçağı kumanda etti. Uçuşa ilişkin videoyu X hesabından paylaşan Bayraktar, "Cenova'daki Piaggio Aerospace'in pistine Piaggio P180 uçağıyla ilk inişimiz." ifadesini kullandı.
Piaggio Aerospace'in satışı için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren, dünyanın en büyük silahlı insansız hava aracı şirketi Baykar olmuştu. Baykar, çekişmeli bir sürece sahne olan ihaleyi farklı ülkelerden teklif veren rakiplerini geride bırakarak kazanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Selçuk Bayraktar, kokpite geçip uçağı indirdi: Hava biraz sert - Son Dakika
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