Baykar ve Leonardo'dan İHA Ortak Girişimi

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Haber: Esma Çakır

(ROMA) - İtalyan savunma şirketi Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, Baykar Teknoloji ile insansız hava teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Ortak Girişim kurmak için imzaladıkları mutabakat zaptı ile ilgili yaptığı açıklamada, 5 yıllığına imzalanın anlaşmanın daha da öteye gidebileceğini belirterek "Bugün çok önemli bir gün" dedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise "Bu ittifakla şu an biraz daha bir anlamda Avrupa'nın tümüne yayılmış olacak" dedi.

Leonardo CEO'su Roberto Cingolani'nin ev sahipliğinde Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, insansız hava sistemlerine alanında bir mutabakat zaptı imzaladı.

Basına kapalı gerçekleşen imza törenine İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun da katıldığı ortak girişim anlaşmasının, insansız hava sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımını kapsadığı aktarıldı.

Ortak yazılı basın açıklamasında, bu anlaşmayla iki şirketin, Avrupa ve uluslararası pazarlarda fırsatları birlikte takip etmeyi ve uzay sektöründe de ek sinerjilerden yararlanmayı hedeflediklerinin altı çizildi.

Taraflar, daha sonra Roma'daki Yabancı Basın Derneği'nde düzenledikleri toplantıyla anlaşmayı kamuoyuna duyurdu.

Taraflar, Baykar'ın operasyonel etkisini küresel piyasalarda kanıtlamış sektör lideri insansız platformlarıyla, Leonardo'nun görev sistemleri, faydalı yük tasarımı ve Avrupa'daki ilgili uzay ve havacılık sertifikasyonları konusundaki uzmanlığını bir araya getirecek ortaklıkla, gelecek 10 yılda 100 milyar dolara ulaşacak İHA pazarından küresel olarak pay alabilmeyi amaçlıyor.

Bu ortak girişimin merkezinin İtalya olacağı ve henüz detayları netleşmese de üretimin her iki ülkede yapılmasının planlandığı da açıklandı.

Avrupa'nın en büyük savunma şirketlerinden Leonardo'nun CEO'su Roberto Cingolani, başlangıçta Avrupa pazarına yoğunlaşması beklenen girişimin 5 aylık yoğun temasların ardından hayata geçirildiğini söyleyerek, anlaşmanın 5 yıllığına imzalandığını ancak bunun daha da öteye gidebileceğini ifade ederek, "Bugün çok önemli bir gün" dedi.

Cingolani, iki şirket arasında büyük bir sinerji olduğunu dile getirerek, Avrupa'nın insansız teknolojilerde birkaç nedenden dolayı bir boşluğu olduğu ve bunun doldurulması gerektiğine inandığını söyleyerek, bu anlaşmayla daha güvenli bir Avrupa yaratacaklarını söyledi.

Baykar'ın İstanbul'daki tesislerini ziyaret ettiklerini hatırlatan Cingolani, "Belki de hayatımda gördüğüm en şaşırtıcı yüksek teknoloji endüstrilerinden biri. Sadece drone üretimi açısından etkileyici kapasitesinden değil, aynı zamanda şirketin konsepti, düzeni ve çalışanların dikkati bakımından da öyle. Gerçekten şaşırtıcı" dedi.

İlk ortak ürün Akıncı platformu

Taraflar arasında kurulacak ortaklıkta iki tarafın hisselerinin de yüzde 50-50 olması planlanırken; taraflar, bu ortak girişimin iş modeli üzerinde halen çalışmakta olduklarını ve bunun detaylarını da ilerleyen günlerde açıklanacağını bildirdi.

Haluk Bayraktar, bir soru üzerine girişimin ilk ortak ürünü olarak ilk aşamada Akıncı platformuna odaklanacaklarını belirtirken; Cingolani, çalışmaların bir yıl içinde meyve vermesini beklediklerini ifade etti.

Selçuk Bayraktar ise her zaman insansız havacılık alanında yeniliklerin sınırlarını zorlamaya odaklandıklarını dile getirerek, Leonardo'nun ünlü C4I sistemleri ve yapay zeka teknolojileri konusundaki güçlü temelinin, bu iş birliğinin etkisini daha da artırdığını söyledi.

Selçuk Bayraktar, Baykar olarak etik yapay zeka destekli teknolojilerini, Leonardo'nun yapay zeka teknolojileri alanındaki engin kabiliyetleriyle birleştirerek insansız hava sistemlerinin geleceğini belirleyecek yeni nesil çözümler geliştireceklerini anlattı.

Piaggio'nun da üretime dahil edilmesi ve KIZILELMA ile ilgili çalışmalar yürütülmesi de bekleniyor

Basın toplantısı sonrası Türk basınına açıklama yapan Selçuk Bayraktar, Baykar'ın tüm gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını ihracattan kazandığını, 36 ülkeye insansız hava araçları ihraç eden dünya lideri bir şirket olduğunu anımsattı.

Leonardo'nun da kendi alanında kapasitesi yüksek bir şirket olduğunu belirten Bayraktar, anlaşmanın önemine ilişkin, "Geleceğin havacılık muharebesini, bir anlamda tümüyle geliştirme kabiliyeti oluşmuş oldu. Aynı zamanda ortak bir savunma ekosistemi oluşmuş oluyor. Biz Leonardo'nun ürettiği radarları yıllardır sistemlerimize entegre etmiştik, ama son 4-5 aydır yoğun bir şekilde nasıl işbirliği yapabiliriz, üzerine çalışıyorduk ve bugün iyi niyet mektubunu imzaladık" diye konuştu.

Anlaşmanın neleri kapsadığına da değinen Bayraktar, "Ortak platform geliştirmeden tutun da birbirini tamamlayıcı olan kabiliyetlerin birleştirilmesiyle, özellikle Avrupa özelinde İHA'lar ve ilgili sistemlerini ve bunun yanında hafif akıllı platformları geliştirmeyi kapsıyor. ve elbette geleceğin muharebesini ifade eden, insansız savaş uçağı olan KIZILELMA ile alakalı çalışmalar da yürütülecek" dedi.

İlk etapta Akıncı'nın ön planda olacağını belirten Selçuk Bayraktar, "Ama sadece onunla sınırlı değil. Bayraktar TB3 ve TB2, tüm platformlar üzerinde bir iş birliği söz konusu. ve bunun yanında da Baykar'ın da geliştirdiği hafif platformlar dediğimiz, mini akıllı seyir füzesinden tutun da kemankeşin farklı varyantlarından diğer hafif akıllı platformlara işbirliği olacak" diye sözlerini sürdürdü.

"TB2 Avrupa'nın tümüne yayılmış olacak"

Bayraktar, "Avrupa ve ABD arasında anlaşmazlıklar olduğu bir dönemde Türkiye'yi Avrupa ile daha da yakınlaştıracak bir girişim mi" sorusuna, "Dünyanın maruz kaldığı bu jeostratejik - teknolik kırılma bütün dünyada dengeleri bir anda altüst ediyor. Bizlerin Avrupa ile birlikte yürüteceği bu yakın savunma işbirliği, elbette dünyanın daha dengeli bir şekilde bu kırılımı yaşamasına vesile olacaktır. Türkiye, uzun yıllardır Avrupa ile en büyük ticari ortak. Savunma alanında da böyle bir işbirliğinin olması, elbette ilişkilerimiz açısından kuvvetlendireceğini değerlendiriyoruz" diye karşılık verdi.

6 NATO ülkesinin Bayraktar TB2'yi kullandığını belirten Selçuk Bayraktar, "Bu ittifakla şu an biraz daha bir anlamda Avrupa'nın tümüne yayılmış olacak" dedi. Bayraktar, bunun sadece bir savunma değil, bir yüksek teknoloji işbirliği olarak da görülmesi gerektiğini ifade etti.

Selçuk Bayraktar, yakın zamanda satın aldıkları İtalyan Piaggio Aerospace'in tesislerinin de bu ortaklıkta üretim aşamasında kullanmayı değerlendirdiklerini de ekledi.

"Baykar'la, yaptığımız hatalı seçimleri telafi edebiliriz"

ANKA'ya konuşan Leonardo CEO'su Roberto Cingolani ise bu anlaşmanın ne anlama geldiğine dair şunları söyledi:

"Biz geçmişte endüstriyel bazı seçimlerde hatalar yaptık. ve ne yazık ki bazı fırsatları kaçırdık. Şimdi ise bunu, büyük bir teknoloji ile telafi edebiliriz. Bu, Baykar için de bir avantaj. Onlar çok başarılı, ama bizim teknolojimiz de onlar için ürünleri iyileştirmelerinde kolaylık sağlayabilir."