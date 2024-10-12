İzmir'in Bayraklı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Bayraklı Tünelleri'nde, A.Ü. idaresindeki kamyonet önünde seyreden tıra, kamyonetin arkasındaki başka bir tır da kamyonete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.Ü, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tünelde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Bayraklı'da Zincirleme Kaza - Son Dakika
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