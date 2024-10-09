Bayraktar Niğde'de Hasat Ziyareti

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- TZOB Genel Başkanı Bayraktar Niğde'de patates ve soğan hasadına katıldı

NİĞDE - Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Bayraktar Niğde Ziraat Odasını ziyaret etti.

Genel Başkan Bayraktar Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar ve çiftçiler Niğde Ziraat Odasında yaptığı toplantının ardından Hüyük Mahallesi'nde patates ve soğan hasadına katıldı. Çiftçiler ve patates ve soğan hasadı yapan işçilerle sohbet eden Bayraktar, yaptığı açıklamada patates ve kuru soğanla ilgili gerekli tedbirler alınmazsa üreticinin zarar edeceğini söyledi.

Patates ve kuru soğanın sosyal yardım programlarına alınması gerektiğini ifade eden TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023'te 5 milyon 700 bin ton patates üretim yapıldığını söyledi. Patates üretiminde bu yıl yüzde 9,5, ekim alanında ise yüzde 8,5 artış olduğunu söyleyen Bayraktar, TÜİK'in açıkladığı 2024 Yılı Bitkisel Üretim 1. Tahmin Verilerine göre, patates üretiminin geçen yıla göre yüzde 14 artarak 6,5 milyon tona ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti. Bayraktar "Odalarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, üretim artışının daha da fazla olacağını, geçen yıla göre yaklaşık 1,5 milyon ton fazla patates üretimi gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Üreticilerimiz, arzda yaşanacak artış sonucu fiyatların düşmesi endişesini yaşıyor. Ülkemizde 67 ilimizde kuru soğan üretimi de yapılıyor. TÜİK verilerine göre, 2023'te 2 milyon 600 bin ton üretim gerçekleşti. Kuru soğan üretiminde bir önceki yıla göre yüzde 10,5, ekim alanında ise yüzde 5 oranında artış meydana geldi. Bitkisel Üretim 1. Tahmin Verilerine göre, kuru soğan üretim miktarının 2023 yılına göre, yüzde 8 oranında artarak 2 milyon 800 bin tona ulaşacağı tahmin ediliyor" dedi.

Patates fiyatlarının maliyetinin altında seyrettiğini ve üreticinin girdi maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade eden Bayraktar, bu durumun sürdürülemez olduğunu söyledi. Bayraktar, "Geçen yıl ortalama 9,5 lira olan üretici fiyatı, bu yıl yüzde 50,5 oranında düşüşle 4 lira 70 kuruşa satılıyor. Kışlık patateste depo ve işçilik giderleri maliyetleri daha da artırıyor. Çiftçilerimizin buna tahammül etmesi mümkün değildir. Bir sonraki senede üretimden vazgeçtiği için fiyatlar patlıyor. Üreticilerimiz tekrar ekmeye başlıyor, üretim artıyor ve fiyatlar dip yapıyor. Bu durum sürdürülebilir değildir. Bunun doğal sonucu olarak üretimden vazgeçen özellikle gençlerimiz şehirlere göç ediyor. Tarımda çalışacak insan bulamıyoruz. Doğru tarım politikalarıyla kısır döngüye bir son verilmelidir" dedi.