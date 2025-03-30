Bayram Namazı Kılma Programları

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayram namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kılacak.

(İstanbul/07.22)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bayram namazını Beştepe Millet Camisi'nde kılacak.

(Ankara/07.07)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cevizli köyünde bayram namazını kılacak, mezarlık ve köy evi ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak.

(Trabzon/06.40/07.30/09.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bayram namazına ve Orman Bölge Müdürlüğünde bayramlaşma programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak ve bayramlaşma programlarına iştirak edecek.

(Kastamonu/07.03/08.30/10.00/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Büyük Çamlıca Camisi'nde bayram namazı kıldıracak, hutbe irad edecek.

(İstanbul/07.22)

SPOR

1- UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta Slovenya ile deplasmanda ve Sivas'ta üst üste iki maç oynayacak A Milli Kadın Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda antrenman yapacak.

(İstanbul/16.30)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasına; Fenerbahçe Beko- Mersin Spor ve Galatasaray-Onvo Büyükçekmece Basketbol müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.00/15.30)

3- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final üçüncü ve son maçında Emlak Konut, Beşiktaş BOA'yı konuk edecek.

(İstanbul/18.00)

4- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki ikinci ayağında superpole ve yarış yapılacak.

(Portimao/14.00/17.00)

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