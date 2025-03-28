Bayram Öncesi Oto Sanayilerde Yoğunluk - Son Dakika
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Bayram Öncesi Oto Sanayilerde Yoğunluk

Ramazan Bayramı öncesi araç bakımına giden sürücüler, oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

28.03.2025 19:03
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Oto sanayilerde bayram öncesi yoğunluk

ÇANKIRI - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Çankırı'dan başka şehirlere gitmek için yola çıkacak vatandaşlar, araçlarının bakımı için oto sanayilerde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte, vatandaşlar uzun yola çıkmak için hazırlıklara başladı. Tatil için yola çıkacak vatandaşlar, araçlarının genel bakımlarını yaptırmak için oto sanayilerin yolunu tuttu. Sürücüler, yağ, su, fren gibi periyodik bakımları için sıraya girdi. Oto tamir ustaları araç bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Tedbir alınmazsa araçlarını çekici yardımıyla sanayiye getirmek zorunda kalırlar"

Yola çıkmadan periyodik bakımların yapılması gerektiğini söyleyen Ahmet Kıvrak, "Sürücülere, bayram tatiline çıkmadan önce araçlarının bakımlarını yaptırmasını, yağını, suyunu, filtre bakımlarını yollarda sorun yaşamamaları için mutlaka kontrol ettirmelerini tavsiye ederim. Yola çıkmadan önce aracın periyodik bakımları yapılırsa yollarda doğacak sorunların önüne geçmiş olurlar. Tedbir alınmazsa araçlarını çekici yardımıyla sanayiye getirmek zorunda kalırlar. Bayram sıkışıklığına kalmadan araç bakımları yapılması gereklidir" diye konuştu.

"Bayram tatilinde ailecek yola çıkacağımız için aracımızın bakımını yaptırmak için ustamıza geldik"

Bayram tatilinde güvenli bir seyahat için aracının bakımını yaptıran Turan Harmancı, "Bayram tatilinde ailecek yola çıkacağımız için aracımızın bakımını yaptırmak için ustamıza geldik. Ustalarımızda sağ olsunlar fren yağını falan da değiştirdiler, fren gerçekten önemli. Biz fazla hız yapmıyoruz, 90'ı geçmiyoruz. İnşallah kazasız belasız gideriz" ifadelerini kullandı.

"Bayram tatili 9 güne uzadığı için işler daha da yoğunlaştı"

Bayram tatilini 9 güne uzamasıyla birlikte sanayide yoğunluğun arttığını belirten Abdullah Berdan, "Bayram tatili 9 güne uzadığı için işler daha da yoğunlaştı. Uzun yola gidecek sürücüler, mutlaka fren bakımlarını yaptırmaları gerek. Trafik kuralları çok önemli, aşırı hız yapılmasın, yapanları da uyaralım" dedi.

"Motorun çalışmadan önce yağına ve suyuna kesinlikle bakılması gereklidir"

Motor çalışmadan önce mutlaka yağına ve suyuna bakılması gerektiğini kaydeden Berat Pehlivan ise "Sezonumuz, bayramla birlikte açıldı. Vatandaşlar bayram tatili sebebiyle araçlarına bakım yaptırıyor. Yağ bakımı, ağır bakım gibi işler yapıyoruz. Motorun çalışmadan önce yağına ve suyuna kesinlikle bakılması gereklidir. Günümüzde bu işler çok masraflı olduğu için dikkat edilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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