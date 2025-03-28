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Bayram Tatlılarına Yoğun İlgi

Ramazan Bayramı öncesi baklava ve kadayıfa siparişler arttı, lezzet sırları paylaşıldı.

28.03.2025 11:18
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatlı imalathanelerinde sipariş yoğunluğu yaşanırken, vatandaşların en çok tercih ettiği baklava ve kadayıfın lezzetli olması açısından şerbetin doğru kullanımı büyük önem taşıyor.

Bayram öncesinde başta baklava ve kadayıf olmak üzere geleneksel tatlıların yapıldığı yerlerde alışveriş hareketliliği yaşanırken, esnaf da yoğunlaşan siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.

Ankara'daki Tatlıcı Sıtkı Usta'nın işletmecisi Yusuf Altunbay, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde geleneksel ve soğuk baklava ile kadayıfa talebin yoğun olduğunu söyledi.

Mesailerinin yoğunlaştığını dile getiren Altunbay, baklava ve kadayıfın yapımına ilişkin püf noktalarını anlattı.

Altunbay, sıcak sac üzerine döktükleri hamurla kadayıfın hazırlık aşamasının başladığını belirterek, sacın sıcaklığının doğru ayarlanmasının önemini vurguladı. Kadayıfın aslının "burma cevizli" adı verilen çeşidi olduğunu bildiren Altunbay, diğer çeşitlerin sonradan talep görmeye başladığını söyledi.

Son yıllarda fıstıklı kadayıfa da ilginin arttığına işaret eden Altunbay, kaymaklı fıstıklı ve fıstıklı parmak kadayıfın da talep gören çeşitler arasında yer aldığına vurgu yaptı.

"Günlük 2 bin tepsi baklava üretiliyor"

Altunbay, bayram öncesi baklava üretiminin de tüm hızıyla devam ettiğini, günlük üretimin 2 bin tepsiye ulaştığını ifade ederek, ürünün hazırlık aşamasını anlattı.

Makineden çıkartılan ince hamurun tek tek tepsiye yerleştirildiğini belirten Altunbay, kat kat tepsiye alınan bu hamurların kesme işleminden sonra yağlandığını ifade etti.

Altunbay, baklavanın meşhur çıtırlığının elde edilebilmesi için hamurun, eklenen yağı içine tamamen çekmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Hazırlanan baklavanın 195-200 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirildiğine işaret eden Altunbay, hem baklava hem de kadayıf yapımının püf noktalarına ilişkin şunları söyledi:

"Kadayıfın şerbetinin soğuk, kendisinin sıcak, baklavanın ise hem şerbetinin hem de kendisinin sıcak olması gerekiyor. Bu nedenle baklavayı fırından çıkardığımız gibi sıcak şerbeti üzerine dökmemiz lazım. Bu işlemi biraz geciktirmemiz baklavayı bozabilir."

"Baklavayı güvenilir yerlerden alın"

Altunbay, baklavanın güvenilir işletmelerden alınmasının önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Baklavanın içine fıstık yerine bezelye ya da ıspanak kullanılabiliyor. Bu nedenle güvenilir yerlerden alınması önemli. Yağ ve şeker de önemli etkenlerden çünkü glikoz kullanılabiliyor. Tatlıyı yedikten sonra mide yanması veya boğazda bir yanma hissiyatı oluyorsa, o tatlının yağında ya da şekerinde bir sıkıntı vardır. Taze baklava, görüntüsünde de anlaşılabilir. Bayat baklavada matlaşmış, solmuş bir görüntü oluyor."

Taklit ve tağşiş ürünleri ilgili bakanlıkların kontrol ettiklerini anımsatan Altunbay, vatandaşların da tatlı alırken dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Altunbay, bayram için hem fiziki hem de çevrim içi satışların hızlandığını dile getirerek, fıstıklı baklavanın kilosunun 1000 lira, cevizli baklavanın kilosunun 900 lira, soğuk baklavanın kilosunun ise 1050 liradan, kadayıfın kilosunun ise çeşidine göre 900-980 liradan satışa sunulduğunu kaydetti.

"Ailece Antep fıstıklı baklavayı tercih ediyoruz"

Bayram için tatlı alışverişine çıkan Emrah Arslan da baklavanın damak tadına uygun olduğunu dile getirerek, "Güzel bir ramazan ayı geçirdik. Bayramın vazgeçilmezi de baklava. Ben sultan baklavasını seviyorum, ailece de Antep fıstıklı baklavayı tercih ediyoruz." dedi.

Gökay Demirci de bayramda tatlı siparişini vereceğini söyleyerek, fıstıklı ve midye baklava çeşidini tercih ettiğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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