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Bayramda Demokrasi Vurgusu

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Gelecek ve DEM Partisi, hüzünlü bayramda demokrasi ve barış çağrısında bulundu.

31.03.2025 12:38
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(ANKARA) - Gelecek Partisi heyeti, DEM Parti heyetinin bayramını kutladı. DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, "Gençlerimizin cezaevine konulmadığı günler ve bayramlar istiyoruz" derken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin de hüzünlü bir bayram yaşadıklarına değinerek "Daha demokratik, hukukun üstünlüğünün gerçekten esas alındığı, herkesin demokrasiyi daha içselleştirdiği bir Türkiye olması hepimizin hayali. Güzel günlerin çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Bu umudu da kaybetmemeliyiz" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin, Gelecek Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı Ceyhan Baki ve Faruk Pala'dan oluşan Gelecek Partisi heyeti bayramlaşma programı kapsamında DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Gelecek Parti heyetini DEM Partisi Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu, Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan kabul etti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Türktekin, parti genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ve parti teşkilatının bayram kutlamaları ve selamlarını ileterek başladı.

Mutlu: "Gençlerimizin cezaevinde konulmadığı günler ve bayramlar istiyoruz"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu da "Biz de bayramların eşitliğe, özgürlüğe, adalete vesile olmasını isteriz. İslam alemi için kutsal günler bu günler" dedi. "Türkiye olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz" diyen Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz de partimizde siyaset yapan arkadaşlarımız da, siyasetçilerimizin milletvekillerimizin cezaevinde olmadığı, kadınların katledilmediği, gençlerimizin cezaevine konulmadığı, demokrasinin, eşitliğin, özgürlüğün olabildiği günler ve bayramlar istiyoruz. Bunun için de mücadele eden bir partiyiz. Partimiz muhalefet yapan bir parti. Bu nedenle ziyaretinizi kıymetli buluyoruz. Çok teşekkür ederiz."

Türkdoğan: "Son bir haftada hapse atılan öğrencilerin ailelerinden uzak olduğunu görmek bizleri gerçekten üzüyor"

Bayramın buruk geçtiğini belirten DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, "Hapisteki arkadaşlarımız, son bir haftada hapse atılan öğrencilerin ailelerinden uzak olduğunu görmek bizleri gerçekten üzüyor. Ama barış ve demokratik toplum çağrısının yapıldığı günlerdeyiz. Umuyoruz ki bu bayram hem barışı yakalayacağımız günleri yaklaştıracak bize ama hem de bir demokratik Türkiye'yi inşa edeceğimiz bir döneme gireceğiz. Bunun için mücadele ediyoruz. Umarız bunda başarılı oluruz. Ama bu ülke inanıyorum ki onurlu bir barış gününe yaklaşacak ve demokratik Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Olan: "Muhalefetin bu konuda üzerine düşeni yapması için güç birliği yapması lazım"

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan güçlü bir muhalefetin gerekli olduğuna dikkati çekerek "Muhalefetin bu konuda üzerine düşeni yapması için güç birliği yapması lazım. Çünkü ülkenin demokratikleşebilmesi için muhalefete büyük görevler düşüyor. Birlikte mücadele ve hareket etmek zorundayız" dedi.

Türktekin: "Güzel günlerin çok uzak olduğunu da düşünmüyorum"

"Gerçekten hüzünlü bir bayram yaşıyoruz" diyen Gelecek Partili Türktekin de yüzlerce gencin son günlerde yapılan eylemlerde tutuklandığını belirterek şunları kaydetti:

"Millet olarak bundan dolayı bayrama oldukça hüzünlü girdik. Başta ekonomik sorun olmak üzere ülkemizin sorunları var. Tüm temel sorunlarımızı oturup konuşarak çözebileceğimize inanıyorum. Çünkü Türkiye çok güçlü bir devlet aklına sahip, güçlü bir millet. Geçmişte birçok sorunu çözebildik. Tüm halklarımızla birlikte dünyaya örnek teşkil edecek destanlar yazdık. Dolayısıyla çözülemeyecek hiçbir sorunumuz olmadığına inanıyorum. Ben muhalefetin ve sizlerin de bu çabalarını çok kıymetli buluyorum. Yürütülen sürecin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha demokratik, hukukun üstünlüğünün gerçekten esas alındığı, herkesin demokrasiyi daha içselleştirdiği bir Türkiye olmasının hepimizin hayali. Güzel günlerin çok uzak olduğunu da düşünmüyorum. Bu umudu da kaybetmemeliyiz. İnşallah güzel günler göreceğiz. Çocuklarımıza bu günleri bırakmak zorundayız, başka bir Türkiye yok."

Kaynak: ANKA

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