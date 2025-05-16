Bayramiç\'te Çay Yatağında Yangın

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çay yatağında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Ağaçköy köyü Ova mevkisindeki Karamenderes Çayı yatağında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 ilk müdahale aracının yanı sıra Bayramiç Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ormana sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrası bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
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