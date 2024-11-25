Bayrampaşa\'dan Öğretmenler Günü Kutlaması

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(İSTANBUL)- Bayrampaşa Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla önce ilçedeki tüm öğretmenlere gül dağıttı, ardından da öğretmenleri düzenlediği gezi programıyla Ankara'da ağırladı. Burada öğretmenler, Birinci TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Etnografya Müzesi ve Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, Bayrampaşa'da görev yapan öğretmenlere Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye başkan yardımcıları ve özel kalem müdürü tarafından gül dağıtılarak Öğretmenler Günü kutlandı. Ardından da ilçede görev yapan öğretmenler Bayrampaşa Belediyesi'nin düzenlediği gezi programıyla Ankara'da ağırlandı. Burada da güllerle karşılanan öğretmenler, Ankara'da Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, Birinci TBMM Binası (Kurtuluş Savaşı Müzesi), Etnografya Müzesi ve Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti. Geziye katılan öğretmenlere kahvaltı ve öğle yemeği ikram edildi.

Öğretmenlerin karanlıkları aydınlatan bir ışık olduğunu söyleyen Belediye Başkan Hasan Mutlu, "Başta, Başöğretmenimiz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geleceğimizin mimarı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü yürekten kutluyorum" dedi.