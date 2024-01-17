Bayrampaşa\'da 11 Kütüphane Açıldı

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, görev süresi boyunca ilçeye toplam 70 bin kitaplı 11 kütüphane kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Bilgiye Açılan Kapılarımız, Kütüphanelerimiz" sloganıyla ilçenin farklı mahallelerinde kütüphane projelerini hayata geçiren Aydıner, kısa sürede Bayrampaşa'yı İstanbul'un kütüphane merkezlerinden biri haline getirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydıner, kütüphanelerle ilgili başarının arkasında yoğun bir çaba ve emek olduğunu ifade ederek, "Durmadık, yorulmadık. Gece-gündüz demeden canla başla çalıştık. Her alanda olduğu gibi ilçemizde kültür-sanat ve eğitim alanlarında da önemli bir ilerleme kaydettik." değerlendirmesinde bulundu.

Sezai Karakoç, Erdem Bayazıt ve Mehmet Kilimci kütüphaneleri olmak üzere üç yeni kütüphaneyle birlikte hizmete açılan kütüphane sayısının 11'e yükseldiğine işaret eden Aydıner, "12'nci kütüphaneyi özenle projelendirdik. Yeni kütüphane toplam 500 metrekarelik alanda yükseliyor. Kütüphanemizi binlerce kitapla zenginleştirerek, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İlçedeki kütüphaneler şunlar:

"Sezai Karakoç Kütüphanesi, Cemil Meriç Kütüphanesi, Cahit Zarifoğlu Kütüphanesi, Erdem Bayazıt Kütüphanesi, Mehmet Kilimci Kütüphanesi, Altıntepsi Bilgi Evi Kütüphanesi, Gençlik Merkezi (BAYGEM) Kütüphanesi, Oğuzhan Halk Kütüphanesi, İsmetpaşa Bilgi Evi Kütüphanesi, Bilim Merkezi Kütüphanesi, Nazmiye Kaya Halk Kütüphanesi."