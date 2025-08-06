Bayrampaşa\'da Yeni Otopark Açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSPARK tarafından yapımı tamamlanan Bayrampaşa Şehit Kamil Balkan Cami Zemin Altı Otoparkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kartaltepe Mahallesi'nde hizmete giren otoparkın açılışı, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Burada konuşan Aslan, 700 kişi kapasiteli Şehit Kamil Balkan Cami ile meydanını, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesinde Bayrampaşa'ya kazandırdıklarını söyledi.

Bugün de zemin altı otoparkı, eğitim ve seminer salonları ile kütüphanenin açılışını yaptıklarını belirten Aslan, camiye kazandırdıkları otoparkın 232 araç kapasitesiyle bölgede trafiği rahatlatacağını söyledi.

Aslan, zemin altı otoparkın Bayrampaşa gibi yoğun nüfusa sahip ilçede araç park sorununu büyük ölçüde rahatlatacak bir yatırım olduğunu belirterek, "Yer altına yaptığımız bu güçlü altyapı sayesinde, üstte camimiz, meydanımız, kütüphanemiz ve buluşma alanlarımızla daha yaşanabilir, daha ferah bir kamusal alan oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri, açılışı yapılan seminer salonu, kütüphane ve sergi alanını gezdi.

Kartaltepe Mahallesi'nde 232 araç kapasiteli ve 3 katlı zemin altı yapısıyla inşa edilen otoparkta, engelli bireyler için ayrılmış 10 özel park alanı, 3 asansör, 3 yaya çıkışı, aktif havalandırma sistemi, 95 güvenlik kamerası ve çıkışta ödeme sistemi bulunuyor.