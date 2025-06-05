BBP Genel Başkanı Destici'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması

05.06.2025 10:22
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kurban Bayramı'nda, öncelikle Türk ve İslam alemi olmak üzere, tüm dünyada barışın, huzurun ve refahın hakim olmasını diliyorum.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, " Kurban Bayramı'nda, öncelikle Türk ve İslam alemi olmak üzere, tüm dünyada barışın, huzurun ve refahın hakim olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Destici, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl da Kurban Bayramı'nın, tüm dünyada, sömürünün, hukuksuzluğun, savaşların, terörün neden olduğu ölümlerin, hastalıkların, göçlerin, açlığın ve yoksulluğun gölgesinde idrak edileceğini belirtti.

Gazze'de, 20 aydır çoğunluğu kadın ve çocuk, tamamı sivil 50 binin üzerinde Müslümanın öldüğü bir soykırım yaşandığını anımsatan Destici, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistan ve Kırım'da, Türk ve Müslüman varlığı, en acımasız yöntemlerle yok edilmeye çalışılıyor. Irak, Suriye, İran ve Türkiye'de, etnik ve mezhepsel farklılıklar üzerinden insanların birbirine düşürüldüğü bir plan işletilerek bölgede, emperyalizmin çıkarlarına hizmet edecek bir terör devleti kurdurulmaya çalışılıyor. Yaşadığımız şartlar, bizi kimliğimize, değerlerimize ve İslam'a daha çok sarılmaya, varlığımızı ve birliğimizi muhafaza etmek için her zamankinden daha fazla dikkatli olmaya mecbur ediyor. Geçmişte de varlığımıza, birliğimize ve geleceğimize yönelen sayısız saldırıya maruz kaldık. Tümünün üstesinden geldik, yine kazanacağız."

Destici, bayramların birlik, kardeşlik, muhabbet, barış ve sevgi demek olduğunu, bayramları kimseyi ötekileştirmeden, özellikle de siyasi kaygı, kavga ve karşıtlıklardan kurtularak yaşamak gerektiğini vurguladı.

Arafat'ta, vakfeye duran milyonlarca Müslümanın haccının kabul olması temennisinde bulunan Destici, şöyle devam etti:

"İnançlarımızı ve Kurban Bayramı'nı, sadece ibadetler ve ritüellerden ibaret olarak görmemeliyiz. İmkanı olanların, ihtiyaç sahiplerine el uzatmasının, ibadetlerimiz kadar, kurbanlarımız kadar, mensubu olmaktan şeref duyduğumuz dinimiz İslam'ın gereği olduğunu asla unutmamalıyız. Kurban Bayramı'nda, öncelikle Türk ve İslam alemi olmak üzere, tüm dünyada barışın, huzurun ve refahın hakim olmasını diliyorum. Başta hacı adaylarımız ve şehit ailelerimiz ile yurt içi ve yurt dışında, milletimizin güvenliği için terörle mücadele eden güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, istihbarat kuruluşlarımızın mensupları ve güvenlik korucularımız olmak üzere, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici'den Kurban Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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