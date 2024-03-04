BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindekiler trafik kazası geçirdi

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, geçirdikleri trafik kazası sonrası Tokat Devlet Hastanesi'ne getirilen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İl Başkanı Mustafa Omalar ve diğer yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Hatipoğlu, "Tek taraflı olarak aracın yoldan çıkmasıyla gerçekleşen kazada Sayın Genel Başkan ve beraberindeki arkadaşlar yaralandılar. Genel durumları gayet iyi" dedi.
Sivas'tan miting için Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Tokat'ın Reşadiye ilçesi arasındaki Çakmak Köyü yakınlarında kaygan yolda kontrolden çıkarak bariyelere çarptı. Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı. Mustafa Destici ve İl Başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mustafa Destici ve diğer yaralıların sağlık durumları hakkında basın mensuplarına bilgi veren Tokat Valisi Numan Hatipoğlu şunları söyledi:
"Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici, İl Başkanımız Sayın Mustafa Omalar şoförü ve koruması ile Reşadiye İlçemizde seyir halindeyken 15. kilometrede bir trafik kazası geçirdiler, tek taraflı olarak aracın yoldan çıkmasıyla gerçekleşen kazada Sayın Genel Başkan ve beraberindeki arkadaşlar yaralandılar. Genel durumları gayet iyi, genel başkanımıza müdahale ediliyor. Ben Büyük Birlik camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
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