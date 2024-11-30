Bebek Ambulans Uçakla İstanbul\'a Sevk Edildi

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Van'da, kalp rahatsızlığı olan 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentteki özel bir hastanede tedavi gören 5 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'daki hastaneye sevkine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla Ferit Melen Havalimanı'na götürülen 5 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.