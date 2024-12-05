Bebek Ölümleri İçin Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika
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Bebek Ölümleri İçin Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

Bebek Ölümleri İçin Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

İstanbul'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı. Komisyon başkanı İshak Şan, olayın tüm yönleriyle ele alınacağını ve sistemdeki zafiyetlerin tespit edileceğini ifade etti.

05.12.2024 16:21  Güncelleme: 16:25
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İSTANBUL'da bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere toplandı.

TBMM'de 'Bazı özel sağlık kuruluşlarında yaşanan bebek ölümlerinin tüm yönleriyle araştırılması, özel sağlık kuruluşlarının yenidoğan, çocuk, engelli ve yaşlılarla ilgili bakım servislerindeki uygulamalarının ve mevzuatın incelenerek alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi' amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Toplantıda, Sağlık Bakan Yardımcıları Yasin Erkoç ve Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Ülker Kuğu, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Muhammed Atak ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Emrah Ceviz, komisyon üyesi milletvekillerine bilgi vermek üzere hazır bulundu.

'ZAAFİYETLERİ TESPİT EDECEĞİZ'

Komisyon Başkanı Şan, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin olayın kronolojisi, oluş biçimi, yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri ile alınan önlemlerin dinlenmesi amacıyla çağrıldığını belirterek, "Komisyonumuz iddiaları tüm yönleriyle ele almak, varsa sistemdeki zafiyetleri tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Sunacağınız bilgiler de hem bu iddiaların aydınlatılmasına hem de ileride benzer olayların yaşanmasını önleyecek politikaların geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Öncelikli hedefimiz, bu olaylardan çıkarımlar yaparak daha sağlam bir sağlık sistemine ulaşmaktır. Sağlık Bakanlığımızın sunumlarıyla mevcut durumun analizini yapmayı, akabinde de önleyici adımları tartışmayı planlıyoruz" dedi.

GÖRSEL BASININ DIŞARIYA ÇIKARILMASINA TEPKİ

İshak Şan, konuşmasının ardından görsel basını salon dışına davet etti. Muhalefet milletvekilleri, buna tepki gösterdi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Aynı zamanda değerli milletvekilimizle birlikte Kadına Yönelik Şiddet Komisyonu'nda da bulunuyorum. Bu komisyon toplantılarında görsel basın dışarıya davet edilmedi. Eğer uygun bulursanız kamuoyunu bu kadar bilgilendiren bir konuda görsel basının burada kalması yanlısıyız" diye konuştu. CHP'nin itirazı kabul edilmezken, komisyon salonundaki kameraman ve foto muhabirler dışarı alındı.

'ESKİ VE YENİ SAĞLIK BAKANLARINI GÖRMEK İSTİYORUZ'

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, ilk toplantının ardından komisyona çağrılması için CHP tarafından 55 kişilik liste sunulduğunu kaydederek, "Mevcut Sağlık Bakanı ve eski sağlık bakanlarını da burada görmek istiyoruz. Listeyle ilgili tasarrufunuzu paylaşırsanız sevinirim" dedi. Önce olayın oluş şeklini anlamak istediklerini aktaran Şan, "Ona göre ilerleyen zamanlarda sağlık bakanlarımızı davet edebiliriz" cevabını verdi.

Haber-Kamera: Ayça Yaslı-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bebek Ölümleri İçin Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı - Son Dakika

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