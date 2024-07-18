Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Duvarları ve Burçlar Restore Ediliyor - Son Dakika
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Beçin Antik Kenti'ndeki Kale Duvarları ve Burçlar Restore Ediliyor

Muğla'nın Milas ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Beçin Antik Kenti'ndeki kale duvarları ve burçlar, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmasıyla eski görünümüne kavuşuyor. Beçin Antik Kenti, Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapmış önemli bir yerleşim alanıdır. Kazı çalışmaları ve restore edilen tarihi yapılar, turizme kazandırılmaktadır. Antik kentin iç kalenin girişindeki burçların restorasyonu tamamlanmış olup, diğer surların restorasyon çalışmaları devam etmektedir. Beçin Kalesi, tarihi bir yapı olup, Bizans döneminde inşa edilmiş ve Menteşeoğulları döneminde onarılarak kullanılmıştır.

18.07.2024 12:49
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Muğla'nın Milas ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Menteşeoğulları Beyliği'ne başkentlik yapan Beçin Antik Kenti'ndeki kale duvarları ve burçlar, yürütülen kazı ve restorasyon çalışmasıyla eski görünümüne kavuşuyor.

Bölgenin en önemli ören yerleri arasında yer alan ve yıl boyunca kazı çalışmaları yapılan Beçin Antik Kenti'nde, gün yüzüne çıkartılan kalıntılar tarihe ışık tutuyor. Ayakta kalan tarihi yapılar, restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, Beçin şehri ve kalesini, Menteşeoğulları'nın başkent olarak seçtiğini söyledi.

Kurucusu Ahmet Gazi'nin de türbesinin bulunduğu Beçin'in Türk-İslam dönemi yerleşiminde önemli merkezlerden biri olduğunu belirten Pektaş, kentte kazıların yanı sıra restorasyon çalışmaları da yürüttüklerini kaydetti.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2012'de alınan antik kentte düzenli olarak kazı çalışmaları yaptıklarını anlatan Pektaş, kentte birçok eser gün yüzüne çıkarılırken, ayakta kalan tarihi yapıların da restore edilerek turizme kazandırıldığını ifade etti.

"Kale duvarları ve burçları eski görünümüne kavuşuyor"

Antik kentin tarihinin milattan önce 2 binlere kadar uzandığını ancak asıl önemini Menteşeoğulları Beyliği döneminde kazandığını belirten Pektaş, "Geçen sene restorasyon projesi hazırlanarak onaylanan ve restorasyonuna başlanan surlarda çalışmalar bu yıl da devam etti. Şu anda özellikle iç kalenin girişindeki burçların restorasyonu, kale duvarlarının bir bölümünün ayağa kaldırma işlemi tamamlandı. İç kalenin girişinde bulunan sarnıçtaki kazı çalışması da önümüzdeki süreçte tamamlanacak." dedi.

Beçin iç kalesinin Milas Ovası'nda da görülebilen manzaraya hakim bir konumda olduğunu vurgulayan Pektaş, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya kalan duvarların ayağa kaldırıldığını anlattı.

Özellikle iç kale girişindeki burçların büyük bir risk oluşturduğuna işaret eden Pektaş, "Öncelikle buranın restorasyonu tamamlandı. Etap etap diğer surlarda da aynı restorasyonu yapacağız. Tamamlandığında eski günlerin ihtişamını gösteren bir iç kale olacak. Gelen ziyaretçiler gönül rahatlığıyla kalkolitik dönemden 1950'lere kesintisiz yaşamın sürdüğü bir yeri görmüş olacak. Şu an kale duvarlarının bir bölümü ile kalede 2 burç restore edildi. 8 burcun daha restorasyonu yapılacak." diye konuştu.

Kentte, 2024 yılı kazı ve restorasyon çalışmalarının da devam ettiğini vurgulayan Pektaş, bu kapsamda mezarlık alanında temizlik çalışması yapıldığını, iç kalenin karşısında bulunan 1 nolu türbenin restorasyon projesinin koruma kurulunda incelemede olduğunu söyledi.

Pektaş, Üçgöz Hanı için de proje hazırlandığını ve onay beklendiğini anlatarak, "Projeler tamamlandığında restorasyonlar başlayacak. Yine Türk Tarih Kurumundan gelen ödenekle Orhaniye Cami ve Seymenlik Zaviyesi'nin restorasyon projelerini hazırlamış olacağız." dedi.

Beçin Kalesi

Tarihi kaynaklarda, Milas- Ören yolunda ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan antik kentteki kalenin Bizans döneminde yapıldığı, inşaatında çevresindeki antik yapıların taşlarından yararlanıldığı belirtiliyor. Yöreye hakim olan Menteşeoğulları döneminde ise kalenin onarılarak kullanıldığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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