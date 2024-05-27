Belçika Başbakanı Filistin Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belçika Başbakanı Filistin Başbakanı ile Görüştü

Belçika Başbakanı Filistin Başbakanı ile Görüştü

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere Brüksel'de bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü. De Croo, Mustafa ile yaptığı görüşmede İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi. Lahbib ise Filistin yönetiminin barışa ulaşmak için bir ortak olduğunu belirterek, ülkesinin Başbakan Mustafa ve hükümetinin reformlarını destekleyeceğini bildirdi.

27.05.2024 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Filistin konulu toplantılara katılmak üzere Brüksel'de bulunan Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

De Croo, X hesabından, Mustafa ile yaptığı, Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib'in de yer aldığı görüşmeden fotoğraf paylaştı.

Filistin konulu toplantılara katılmak üzere Brüksel'de bulunan Mustafa ile Filistin'in geleceği hakkında konuştuklarını belirten de Croo, İsrail'in Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombalamasına tepki gösterdi.

De Croo, "Dün Refah'ın dışındaki sözde 'güvenli bölgenin' İsrail tarafından bombalanması, onlarca kadın ve çocuğun ölümüne neden oldu. Barışı görüşmek üzere masaya oturmaya hazır ortaklara acilen ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Lahbib ise sosyal medya paylaşımında Filistin yönetiminin "barışa ulaşmak için bir ortak olduğunu" belirterek, ülkesinin Başbakan Mustafa ve hükümetinin reformlarını destekleyeceğini bildirdi.

Ülkesinin "iki devletli çözüme bağlılığını" Mustafa'ya ilettiğini aktaran Lahbib, "Belçika, Filistinlilerin hak ve özgürlüklerinin tanınması için çalışmaktadır." mesajını paylaştı.

Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, ülkesinin Filistin devletini tanımak üzerinde çalıştığını ilk olarak Kasım 2023'te duyurmuştu.

Lahbib ise konuya dair açıklamalarında, ülkedeki bölgesel hükümetler arasında bu uzlaşının mevcut olduğunu ancak "tanıma" duyurusunun doğru zamanda yapılacağını tekrarlıyor.

Kaynak: AA

Filistin, Brüksel, Belçika, İsrail, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belçika Başbakanı Filistin Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:00 İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD’den tek cümlelik açıklama geldi İsrail saldırısında masum siviller diri diri yanarken ABD'den tek cümlelik açıklama geldi
10:04 Interpol’ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana’da yakalandı Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı suç örgütü lideri İsmail Abdo, Adana'da yakalandı
09:48 Papua Yeni Gine’de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
22:49 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin ’Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik’ dediğini duydum 10 kişinin öldüğü kazanın tanığı: Muavinin 'Bir aracı solladık ve direksiyon hakimiyetini kaybettik' dediğini duydum
11:04 Lig bitti ama gerilim devam ediyor Ahmet Çakar’dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia Lig bitti ama gerilim devam ediyor! Ahmet Çakar'dan düşen takımlarla ilgili bomba iddia
10:51 Tarifeli uçak krizi büyüyor THY ile federasyon birbirine düştü Tarifeli uçak krizi büyüyor! THY ile federasyon birbirine düştü
10:34 Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında Dilan, duruşmada eşine seslendi Komşularıyla mahkemelik olan Polat çifti hakim karşısında! Dilan, duruşmada eşine seslendi
10:16 Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı Okul müdürün beslediği 2 kangal köpeği 11 yaşındaki öğrenciye saldırdı
10:15 Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
10:02 Avrupa’dan Togg’a övgü yağıyor Tesla’nın önüne geçti Avrupa'dan Togg'a övgü yağıyor! Tesla'nın önüne geçti
09:49 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü
09:47 Bangladeş’te Burak Özçivit izdihamı Birbirini ezdiler Bangladeş'te Burak Özçivit izdihamı! Birbirini ezdiler
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 11:43:38. #1.11#
SON DAKİKA: Belçika Başbakanı Filistin Başbakanı ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement