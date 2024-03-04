Belçika'da Filistin yanlısı göstericiler, İsrail'e silah tedarikinde bulunmakla suçladıkları savunma şirketleri OIP Sensor Systems ve Thales'in önünde eylem yaparak giriş-çıkışları engelledi.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, Oudenaarde kentindeki OIP Sensor Systems ve Herstal kentindeki Thales şirketlerinin önünde eş zamanlı eylem yapıldı.
Oudenaarde kentinde yaklaşık 70 gösterici kendisini OIP Sensor Systems'in bulunduğu sanayi bölgesinin girişine zincirlerken, birkaç eylemci de binanın çatısına çıktı.
Herstal kentinde bulunan Fransız Thales şirketinin önünde bulunan yaklaşık 50 gösterici de giriş-çıkışları engelledi.
Göstericiler, yaptıkları basın açıklamasında, söz konusu şirketlerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını mümkün kılan silah ve askeri teknoloji tedarik ettiğini söyledi.
Şirketlerin böylece "apartheid" rejimine katkıda bulunduklarını kaydeden göstericiler, İsrail'e "acilen silah ambargosu uygulanması" çağrısı yaptı.
Yaptıkları eylemlerle "Batı'dan çatışmayı körükleyen silah akışını durdurmayı" amaçladıklarını vurgulayan göstericiler, bu desteğin kesilmesiyle Gazze'deki bombardımanların 3 gün içinde durabileceğini savundu.
Göstericiler, OIP Sensor Systems'in "tamamıyla İsrail'in en büyük özel silah üreticisi Elbit Systems şirketine ait olduğunu" savunarak bu şirketin İsrail'in kara operasyonlarında kullanılan insansız hava araçlarının önemli bölümünü sağladığına dikkati çekti.
Thales şirketini de İsrail ile iş yapmaya devam etmekle suçlayan göstericiler, "Belçika bir yandan İsrail'in askeri sanayisini desteklerken diğer yandan inandırıcı şekilde ateşkes çağrısında bulunamaz." eleştirisi yaptı.
Son Dakika › Güncel › Belçika'da Filistin Yanlısı Göstericiler İsrail'e Silah Tedarik Eden Şirketleri Protesto Etti - Son Dakika
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