Belediye Başkanları Aydın'da Toplandı

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ile Aydın'da bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu, Başkan Zeyrek, Başkan Aras ve Başkan Çavuşoğlu'nun bir araya geldiği toplantıda, belediyelerin hayata geçirdiği projeler, ortak hedefler ve yerel yönetimlerde dayanışmanın önemi üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Çerçioğlu, mevkidaşları ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çıktığımız yolda dayanışma içinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.